ما علاقة عمرو دياب باختيار دينا الشربيني لاسم (رقية) في (لعبة النسيان)؟

كشفت الفنانة دينا الشربيني عن سر اختيارها اسم (رقية) لشخصيتها فى مسلسل (لعبة النسيان)، مشيرة إلى أنه اسم والدة الفنان عمرو دياب، مؤكدة أن الهضبة ليس له علاقة بهذا الأمر.

وقالت دينا فى تسجيل صوتى عبر MBCTrending إن اختيارها لاسم رقية في (لعبة النسيان) كان نابعا من داخلها، وليس له علاقة بأنه نفس اسم والدة عمرو دياب، وهذا الاسم تحبه كثيرا، وعندما عرضته على عمرو دياب أُعجب به وكان سعيدًا.

وأضافت: (أحببت والدة عمرو دياب على الرغم من عدم رؤيتي لها، وكنت أتمنى أن أراها، وذلك من كثرة حديث الهضبة عنها).

يذكر أنه يعرض لدينا حاليا مسلسل (لعبة النسيان) والذى يشاركها البطولة فيه محمود قابيل وإنجي المقدم وتأليف تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وهاني خليفة.