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ما هو السبب الذي دفع ماجد المهندس للاعتذار عن حفله في البحرين؟

ما هو السبب الذي دفع ماجد المهندس للاعتذار عن حفله في البحرين؟
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