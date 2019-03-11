ما هو السبب الذي دفع ماجد المهندس للاعتذار عن حفله في البحرين؟

الفنان العراقي ماجد المهندس

أصيب الجمهور بحالة من القلق والفضول في الوقت ذاته، وذلك بعدما اعتذر الفنان العراقي ماجد المهندس عن مشاركته في حفل مهرجان ربيع الثقافة في البحرين والذي كان من المقرر أن يحييه في الـ14 من شهر مارس.

لذا خرجت شركة روتانا عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستغرام وأعلنت بشكل رسمي عن اعتذار المهندس، وأشارت إلى أن هناك ظروفًا طارئة وقاهرة دفعت الفنان العراقي للاعتذار عن حفله الغنائي، وأوضحت الشركة لمحبي برنس الغناء العربي أنه سيتم ترتيب موعد آخر قريبًا.

الجدير ذكره أن ما زاد الطين بلة، وجعل الجمهور في حالة من القلق هو الخبر الذي أفاد أن الفنان ماجد المهندس توفي في حادث سير في السعودية وتم تداول هذه الأنباء بشكل واسع خلال الأيام الماضية، ولكن كان الفنان راشد الماجد قد نفى جميع ما نقل وأكد أن الفنان العراقي في حالة صحية جيدة.