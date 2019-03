ما هو السبب الذي دفع ماجد المهندس للاعتذار عن حفله في البحرين؟

View this post on Instagram

يعتذر الفنان #ماجد_المهندس عن مشاركته في الحفل المقرر بتاريخ ١٤ مارس ضمن مهرجان ربيع الثقافة بمملكة #البحرين لظروف طارئه @majidalmohandis

