ما هي حقيقة الخلاف بين معتصم النهار و أحمد فهمي؟!

نشر الفنان أحمد فهمي صورة جديدة من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (انستجرام).

و ظهر أحمد فهمي برفقة الفنان السوري معتصم النهار وعلق على الصورة قائلا: ( مش قادر أصدق كمية الشائعات اللي طلعت في لحظة) ، وأضاف أحمد فهمي: (يا ريت المجهود اللي الصحافة الصفرا بتبذله لتشويه صورة أصدقاء ...تبذله لدعمهم).

وأوضح أحمد فهمي: (أنا و معتصم أكثر من أخوات و الصداقة اللي بنا أكبر بكتير من أي حقد و شائعات...مبسوط بالشغل معاك يا صديقي و الرد بتاعي أنا و انت هيكون بالنجاح).، حسب موقع صدى البلد.

و جاء رد فهمي ردا على ما تردد الأيام الماضية حول وجود خلاف بين أحمد فهمي ومعتصم النهار أثناء مشاركتهما في مسلسل (اسود فاتح) المقرر طرحه في رمضان 2020.

جاء ذلك بعد ظهور معتصم بالنهار فى أحد البرامج التليفزيونية ولم يذكر أى شيء عن التعاون الأول الذي يجمعه بأحمد فهمي وفسره البعض عن حتمية وجود مشكلة بين الطرفين.