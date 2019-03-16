بالفيديو: ما هي حقيقة تعرّض سلاف فواخرجي لمحاولة اغتيال في السودان؟

سلاف فواخرجي

صدمت الفنانة السورية سلاف فواخرجي متابعيها ومحبيها عندما بدأت الحديث في مقابلة تلفزيونية عن تعرضها لمحاولة اغتيال في السودان من قبل شخص سوري، وهي المرة الأولى التي تكشف فيها عن هذه القصة للعلن مما تسبب بقلق كبير لدى الجمهور.

وفي التفاصيل، ذكرت سلاف أنها كانت قد دعيت لحضور حفل تكريم في الخرطوم في عام 2013، وتفاجأت عند وصولها أنها هناك حراسة أمنية مشددة، ليتم إخبارها فيما بعد أن هناك من يخطط لاغتيالها، وكانت تصفه أثناء الحديث بأنه شخص سوري معارض.

يشار إلى أن الفنانة سلاف فواخرجي كانت تعيش حالة من الحزن لفترة طويلة، وذلك بعد وفاة والدتها في نهاية عام 2018، وطلبت في وقتها من متابعيها الدعاء لها بالرحمة والمغفرة بعد إعلانها عن ذلك عبر حسابها على موقع إنستغرام.