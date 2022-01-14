ما هي حقيقة زواج هيفاء وهبي للمرة الثالثة؟

تداولت عدد من المواقع الإخبارية مؤخرا أخبار تُفيد بأن النجمة اللبنانية هيفاء وهبي قد تزوجت من رجل أعمال سعودي، وقدم لها مهرًا كبيرًا وذلك أثناء تواجدها في مصر مؤخرًا.

مصدر مطلع نفى الخبر قائلا : (كل شوية اشاعات تطلع عليها ومش أول مرة يطلع عليها اشاعة جواز، والخبر ده عاري تمامًا من الصحة، وهيفاء لو اتجوزت هتطلع تقول).

بدورها أكدت وهبي أنها تركز على عملها فقط خلال الفترة الحالية، حيث تواصل تصوير فيلمها الجديد الذي يحمل اسم (رمسيس باريس).

وبدأت تصوير مشاهد فيلمها الجديد في العاصمة الفرنسية، ووضع صنّاعه موعداً مبدئياً لعرضه في عيد الفطر المقبل، وينتمي إلى نوعية الأعمال الكوميدية، وتدور قصته حول قضية سرقة تقع في باريس.

ومن المقرر استكمال باقي المشاهد في القاهرة بعد أيام، ويشارك في بطولته مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد أسامة (أوس أوس)، محمود حافظ، ومحمد ثروت، ومن إخراج أحمد خالد موسى.