متابعة تستفز بدور البراهيم.. والأخيرة ترد: "أنا يخطبوني أصحاب سمو ملكي"

اتهمت إحدى المتابعات الفاشونيستا السعودية بدور البراهيم بالكذب بعدما أشارت أن الشيخ الشاعر دعيج الخليفة الصباح كان يضع إعجابات على منشوراتها.

شعرت بدور البراهيم بالاستفزاز حينما كتبت إحدى المتابعات سؤالًا، جاء فيه: "الله يرحمه ويعظم أجره يوم توفى قلت أعرفه.. أقول بس خفي على نفسك حتى الشيخ دعيج صار يعطيك لايكات"، حينها قررت الفاشونيستا الرد على طريقتها الخاصة.

وقررت بدور البراهيم الرد على المتابعة بفيديو شاركته عبر حسابها على "سناب شات"، قالت فيه بطريقة استفزازية محظة: "أنا مو بس يعطوني لايكات.. أنا يخطبوني أصحاب سمو ملكي.. الله أعلم من السعودية والا من بره.. والله إني أنا ما أكذب".

وأضافت: "والله لا واحد ولا اتنين ولا ثلاثة. أصحاب سمو ملكي. ما أدري ليش يعني الاستنقاص.. ترى أنا ما ينقصني شي. اللي يعملي لايك.. واللي يخطبني.. بنت محترمة وبنت أصل.. مو نافصني شي".

وتعليق بدور البراهيم أثار استهجان وسخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذي توجهوا إلى خانة التعليقات للتعبير عن رأيهم، فكتبت إحدى المتابعات: "طيب بس سؤال صغنوووون .. الحين ذا الاشكال تقول خطبوها امراء. طيب ليش ما وافقتوا ؟!! ليش الاسطوانه المشروخه ذي .. 😏😏 وش الحكمه من ذا الصواريخ".

وعلَّقت أخرى: "يابوي عالنقص الي يحسون فيه بعض المشاهير الي كل الي تقدمولها شيوخ و الي كلهم طلبوها بمهر بالملايين مادري منو فهمهم ان قيمت المراه بهالاشياء".

وأضافت إحداهن: "والله انتي بصوب والدنيا بصوب الله لا يشغلنا الا بطاعته الناس مادرت عنج وكل واحد لاهي بهمه واهيه حسبالها انه الدنيا مالها شغل غيرج يا حبيبتي روحي شتغلي لآخرتك ابرك وأسعد".

