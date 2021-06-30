متابعي سمية الخشاب يختلفون معها:(أنت بس اللي ماعرفتيش تختاري صح!)

أثارت الفنانة سمية الخشاب ، الجدل بتغريدة نشرتها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) .

وكتبت سمية الخشاب : (أي إمراة بتقول أنا حاسه بالامان مع الراجل ده أيا كان بقي جوزها خطيبها حبيبها يا عزيزتي الأمان بالله دائما وأبدا وبس ).

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالاتي : (أنت بس اللي ماعرفتيش تختاري صح، والله يا فنانه مش كل الناس واحد، ونفس الكلام انا بقوله لاي راجل بردو...).

وتحتفل حاليا سمية الخشاب ، بنجاح أغنيتها الجديدة (أوعدك) التي شاركت فيها مطرب المهرجانات عمر كمال، واحتلت أغنية (أوعدك - ملبن)، التريند رقم ١ على موقع (يوتيوب) بعد ساعات من طرحها.

تقول كلمات الأغنية: (أوعدك، عمري في يوم يا حبيبتي ما أخونك، هفضل جمبك بقى وهصونك، بعشق اسمك كل جنونك، لما تبصي بقى بعيونك).

وشاركت سمية الخشاب، في السباق الرمضاني 2021 بمسلسل (موسى) بطولة محمد رمضان، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.