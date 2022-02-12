متابع يدفع رابح صقر لاعتزال (تويتر)!

كشف الفنان السعودي رابح صقر عن قراره الجري الذي إتخذه مؤخرًا، حول ابتعاده عن شبكات التواصل الاجتماعي، بعد حملة انتقادات و هجوم تعرّض لها على تطبيق (تويتر) بسبب طريقة ردّه على مصور سعودي هاوٍ يُدعى عبدالرحمن بن فهد، صمم إعلان ألبوم لم يعجبه.

و رد صقر على المصمّم عبد الرحمن فهد الذي صمّم ملصقاً تروريجياً للمطرب: (أنا ما أبغي أضيع مجهودك، بس تسمّي هذا تصميم، اتعب على نفسك أكثر يا ولدي، وابتعد عن هذه الأشياء).

و قام بعدها صقر بتوضيح على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي والتوجه بالقول لمنتقديه أن في عام 2020 قام بمسابقة للفانز الذين لديهم موهبة في التصميم:(حبايبي في لغط كبير صاير وحاب اوضحها 2020 عملت مسابقه للفانز اللي عندهم موهبه في التصاميم وتقدمو اكثر من 50 مصمم وكانت الجائزه (ماك بوك) وارسلو لي التصاميم وكان منهم عبد الرحمن وللامانه ماخترنا منهم شئ ليس لانهم سيئين ارسلو لي روتانا مصور وصورنا صور حديثه).

وتابع صقر أنه ينوي الإبتعاد عن (تويتر) وقال:(وعموما راح أبعد هالفتره عن التويتر ،، والله يسامح كل من غلط علي وزعلني وزعل عائلتي وانا اقدر أقاضيهم ،بس الله يسامحهم ).