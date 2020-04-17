متابع يستفز صبا مبارك على (انستجرام) و الاخيرة:(وأنت مالك؟!)

أحرجت النجمة السورية صبا مبارك، أحد مُتابعيها عبر (انستجرام) بسبب تعليقه على صورتها الأخيرة.

وكانت صبا قد نشرت صورة لها وهي تجلس أمام الكمبيوتر المحمول، وبجانبها هاتفها الخلوي، وعلقت على الصورة: (اشتقت لعائلتي، أحاول الاتصال بهم، وارسال رسائل لهم، والبقاء على اتصال معهم طوال الوقت، ولكني لا زلت أفتقدهم بشدة، إذا كانت عائلتك وأحبابك بجانبك وبخير، فاشكر الله).

لكن صبا تفاجأت بتعليق أحد المتابعين والذي كتب: (واخده كام بقى عشان الإعلان ده)، لتُحرجه قائلة :(وأنت مالك؟!)، حسب موقع دنيا الوطن.

يذكر ان النجمة تطل في دورة رمضان المقبل من خلال مسلسل (حارس الجبل) الى جانب كل من الفنان السعودي عبد المحسن النمر، منذر رياحنة، وخالد القيش.