متابع يصف نسرين طافش بـ"غير المستورة".. وهكذا رد عليه زوجها

يتعرض الفنانون والمشاهير لانتقادات عديدة تقتحم حياتهم الشخصية، فمرة يهاجموا بسبب تصريحات عفوية أطلقوها، وأخرى بسبب إطلالة لا تناسب ذوق المشاهد.

رد زوج نسرين طافش على متابع وصف زوجته بـ"غير المستورة"

ومؤخرًا، هاجم أحد المتابعين الفنانة السورية نسرين طافش بسبب إطلالاتها التي وصفها بـ"غير المستورة"، ووجه كلامه لزوجها مدرب الطاقة شريف الشرقاوي، مطلقًا عليه وصف "المتناقض"، وكتب معلقًا: "هل من المنطق والعقل تتزوج إنسانة ليست مستورة، ماشاء الله بتفهم ومتعلم لكن هناك تناقض بكلامك".

ورد زوج طافش على المتابع داعيًا له بالستر، قائلًا: "الستار هو الستار وأنا أسأله أن يستر عليك بعد الحكم على خلقه”.

نسرين طافش تثير شائعات انفصالها

ويأتي دفاع شريف الشرقاوي عن زوجته، بعدما عادت الأخيرة لإثارة الجدل مجددًا حول انفصالهما بعدما أقدمت على حذف صورهما من حسابها على إنستغرام للمرة الثانية.

لاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي حذف نسرين طافش الصور التي تجمعها بزوجها من حسابها؛ لتثير بذلك تكهنات انفصالها مجددًا، لاسيما أنها حذفت صورها مع الشرقاوي لأول مرة في 20 أغسطس الماضي، بعد أشهر من ارتباطها.

وكان أول ما نشرته طافش بعد شائعات انفصالهما حكمة، جاء فيها: "المقياس الحقيقي لجميع أفعالنا هو كم من الوقت يدوم الخير فيها".

وأرفقت المنشور بتعليق ألمحت فيه عن أسباب انفصالها، مُشيرةً إلى أن على المرء أن يكون صادقًا مع الآخر ولطيفًا في التعامل، وتصرفاته تنم عن المحبة، قائلة: "قبل ان تطالب الاخر بان تكون افعاله خيرة تجاهك ، إسأل نفسك أولًا هل تصرفاتك معه تنم عن لطف ناتج عن محبة و وعي ، أم آنك تتصرف باستفزاز ناتج عن خوف ، كن صادقا مع نفسك أولًا".

بالإضافة إلى ذلك، نشرت طافش منشور غامض عبر خاصية "إنستغرام ستوري"، جاء فيه: “اعتزل ما يؤذيك”.



نسرين طافش أجمل امرأة مسلمة

على صعيد آخر، احتلت طافش المركز الثالث في قائمة FillGap News لأجمل امرأة مسلمة، متفوقةً على منافساتها من بينهم الفنانة الكويتية روان بن حسين التي احتلت المرتبة الـ11، والإعلامية السعودية منى أبو سليمان، والنجمة الباكستانية مهيرة خان، والنجمة التركية مريم أوزرلي.

في حين احتلت الفنانتان التركيتان هاندا آرتشيل وفهرية إفجين المركز الأول والثاني على التوالي.

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