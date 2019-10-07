متسابق في "ذا فويس" التفّت له الكراسي الأربعة ومرشّح للّقب بقوة بعد أن أبهر الجميع بصوته..تعرفوا إليه (فيديو)

بصوته الفريد من نوعه وإحساسه اللامتناهي، تمكّن المتسابق المغربي رضوان الأسمر من هز كراسي المدربين الأربعة بعد أن أظهر قدراته الصوتية على مسرح "ذا فويس" في موسمه الخامس، ونظرًا إلى موهبته وخامة صوته المميزة دخل كل من راغب وأحلام وسميرة وحماقي في حرب شعواء ومنافسة قوية لضمه إلى الفريق الخاص بكل منهم.

وبمجرد أن بدأ المتسابق رضوان الأسمر بغناء الموّال لم يستطع أي من المدربين أن يمنع نفسه من الضغط على الزر حتى يكسبه في فريقه، وتبين فيما بعد أن سميرة سعيد تعرفه تمامًا، فعرفت عنه بأنه مطرب محترف في المغرب وموزع وكاتب وملحن وكان قد تعاون معها سابقًا في إحدى أغانيها.

وبعد جدل كبير بين المدربين وتنافس قوي، قرر المتسابق رضوان الأسمر الانضمام إلى فريق سميرة سعيد، موضحًا السبب بأنها تعرف قدراته الصوتية وتعامل معها سابقًا، لتكون بذلك قد كسبت واحد من أقوى الأصوات التي رشحها معظم المتابعين لنيل اللقب هذا العام.

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