الإعلامي المصري عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" على قناة "MBC مصر"

فاجأت إحدى المتصلات من الجيزة والتي تدعى نسرين الإعلامي المصري عمرو أديب، وذلك خلال برنامجه "الحكاية"، حيث كان سؤال الحلقة "هل يزعجك زواج شريك حياتك بعد وفاتك؟ وهل ستتزوجي في حال وفاة زوجك؟".

وكانت الإجابة التي جعلت عمرو أديب وضيفته الفنّانة رجاء الجداوي في حالة صدمة عندما قالت نسرين: "أولا بعيد الشر عليه، بس مش هنزعج ولا حاجة ولا هحس بفرق، لأن وجوده زي عدمه بالنسبة لي، هو شغلانته يطفي النور وبركة البيت ويعمل حاجات بسيطة..عادي يعني مافيش حاجة، وزي ما بيقولو اللي خدته الهانم تاخده من تحت السلالم".

ورد عليها أديب وسألها مرة أخرى: يعني مش خايفة يتزوج عليكي بعد وفاتك؟"، فقالت له نسرين بأن أهم ما في الأمر الأبناء، عدا ذلك لا يهم سواء تزوج أو لم يفعل ذلك.

الجدير ذكره أن برنامج عمرو أديب يعرض مساء كل سبت وأحد وإثنين، على قناة "MBC مصر"، ويتناول في برنامجه مواضيع متنوعة ما بين السياسية والفنية والإجتماعية والعديد من المواضيع الأخرى على مدى ساعتين لكل حلقة.