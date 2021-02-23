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هيفاء وهبي تعلن النصر على محمد الوزيري.. وهكذا علقت على خبر السجن!

منشور 23 شباط / فبراير 2021 - 09:40
هيفاء وهبي ومحمد وزيري
هيفاء وهبي ومحمد وزيري

أعلنت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي انتصارها على مدير أعمالها محمد الوزيري بعد أن كان الأخير قد سرق منها مبلغ 63 مليون جنيه مصري أي ما يعادل 4 مليون دولار أمريكي.

وكانت قد أصدرت المحكمة المصرية  قرارها أمس بسجن وزيري مدة 5 سنوات بتهمة النصب والاحتيال  على وهبي بعد أن استغل التوكيل الممنوح منها لإيداع الأجور التي تتقاضاها عن المسلسلات والأفلام والبرامج وحتى الحفلات، إذ أنه بدل أن يودع المبالغ المالية في حسابها قام بتحويلها لحسابه الشخصي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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وشاركت وهبي بدورها الخبر السعيد بتغريدة جاء فيها "يا رب"، ومن ثم شاركت نص الحكم الصادر بحق وزيري والذي يثبت حُكم السجن لمدة 5 سنوات، كما أنها شاركت صُور لفريق القضاء الذي كان يعمل على القضية وأرفقتها بتعليق "أحبكم جميعاً..أقوى مجموعة"!

وتفاعل الجمهور بدوره مع الخبر بشكل كبير وشاركوا تغريدات لدعم الفنانة مكنتها من تصدر الترند عبر تويتر في أكثر من بلد عربي.

الفنانة اللبنانية كانت قد انتصرت في عدة جولات ضد وزيري من بينها إثبات كذب إدعائه بأنها كانت متزوجة منه وصدر الحكم من محكمة الأسرة لصالح وهبي، أما الجولة الثانية فكانت عندما اتجهت لمصر والتقت بنقيب الممثلين "أشرف زكي" بعد أن ادعى وزيري أنها نالت أجرها كامل عن فيلم "أشباح أوروبا" والذي هو من إنتاجه الخاص ليتبين أنه كاذب ولم تنل إلا نصف الأجر من المبلغ الكلي 5 مليون جنيه مصري.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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فنياً، كانت آخر أعمال وهبي مسلسل "أسود فاتح" والذي جمعها بالممثل المصري أحمد فهمي وزميله الممثل السوري "معتصم النهار" إضافةً إلى الممثلة المصرية "روجينا"، وقد حقق العمل الذي عُرض منذ أشهر عبر منصة شاهد نجاح كبير وسيتم طرحة قريباً عبر قناة MBC مصر.

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كلمات دالة:هيفاء وهبيمحمد وزيريوهبي ووزيريقضية هيفاء وهبي

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