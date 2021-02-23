هيفاء وهبي تعلن النصر على محمد الوزيري.. وهكذا علقت على خبر السجن!

أعلنت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي انتصارها على مدير أعمالها محمد الوزيري بعد أن كان الأخير قد سرق منها مبلغ 63 مليون جنيه مصري أي ما يعادل 4 مليون دولار أمريكي.

وكانت قد أصدرت المحكمة المصرية قرارها أمس بسجن وزيري مدة 5 سنوات بتهمة النصب والاحتيال على وهبي بعد أن استغل التوكيل الممنوح منها لإيداع الأجور التي تتقاضاها عن المسلسلات والأفلام والبرامج وحتى الحفلات، إذ أنه بدل أن يودع المبالغ المالية في حسابها قام بتحويلها لحسابه الشخصي.

وشاركت وهبي بدورها الخبر السعيد بتغريدة جاء فيها "يا رب"، ومن ثم شاركت نص الحكم الصادر بحق وزيري والذي يثبت حُكم السجن لمدة 5 سنوات، كما أنها شاركت صُور لفريق القضاء الذي كان يعمل على القضية وأرفقتها بتعليق "أحبكم جميعاً..أقوى مجموعة"!

الحكم في قضيتيّ النصب والاستيلاء

شكرا للقضاء المصري العادل 🇪🇬

ما النصر الا من عند الله والحمدلله 🙏🏻 pic.twitter.com/0uCXMtzvXz — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) February 22, 2021

وتفاعل الجمهور بدوره مع الخبر بشكل كبير وشاركوا تغريدات لدعم الفنانة مكنتها من تصدر الترند عبر تويتر في أكثر من بلد عربي.

محاميو الديڤا #هيفاء_وهبي يرفعون إشارة النصر بعد كسبها للقضية الأولى وهي ترد عليهم: أحبكم جميعاً ♥️#مبروك_هيفاء pic.twitter.com/A724HQnE39 — H A I F A V O G U E (@HaifaVogue) February 22, 2021

الفنانة اللبنانية كانت قد انتصرت في عدة جولات ضد وزيري من بينها إثبات كذب إدعائه بأنها كانت متزوجة منه وصدر الحكم من محكمة الأسرة لصالح وهبي، أما الجولة الثانية فكانت عندما اتجهت لمصر والتقت بنقيب الممثلين "أشرف زكي" بعد أن ادعى وزيري أنها نالت أجرها كامل عن فيلم "أشباح أوروبا" والذي هو من إنتاجه الخاص ليتبين أنه كاذب ولم تنل إلا نصف الأجر من المبلغ الكلي 5 مليون جنيه مصري.

فنياً، كانت آخر أعمال وهبي مسلسل "أسود فاتح" والذي جمعها بالممثل المصري أحمد فهمي وزميله الممثل السوري "معتصم النهار" إضافةً إلى الممثلة المصرية "روجينا"، وقد حقق العمل الذي عُرض منذ أشهر عبر منصة شاهد نجاح كبير وسيتم طرحة قريباً عبر قناة MBC مصر.

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