كارينا كابور ترزق بطفلها الثاني.. الصُورة الأولى من داخل غرفة الولادة!

رُزقت الممثلة الهندية كارينا كابور بطفل جديد من زوجها الممثل الهندي سيف علي خان ليصبح بذلك عدد أفراد عائلتهم أربعة.

وتم تداول الصُور من داخل غرفة الولادة أظهرت كارينا وهي تحتضن طفلها الثاني والذي تبين أنه ذكر ولم يتم الإفصاح عن اسمه لحد الآن. كما ظهر بالصورة الثانية زوجها سيف علي خان الذي كان يقبل جبينها.

وكانت قد شاركت الجميلة الهندية عدة صُور لها قبل الولادة بجلسات تصوير مختلفة كان أبرزها وهي تمارس رياضة اليوغا. وأثارت الصُور وقتها رعب الجمهور خاصةً أن حدى هذه الوضعيات كانت لـ كارينا وهي تقف على قدم واحدة.

يذكر أن خبر الحمل كان قد أعلنه الثنائي ببيان رسمي جاء فيه "يسعدنا أن نعلن أننا في انتظار إضافة جديدة لأسرتنا، شكرًا لجميع المهنئين على حبهم ودعمهم الدائم لنا"، وقد شاركت كارينا كابور صور التهنئة من أصدقائها عبر خاصية الستوري في إنستجرام.

ما لا يعرفه الكثيرون أن كارينا هي الزوجة الثانية في حياة سيف الذي كان متزوجًا من الممثلة الهندية الشهيرة أمريتا سينج لمدة 15 عامًا ثم انفصلا عن بعضهما البعض بعد أن رزقا بطفلين هما سارة وإبراهيم، ثم تزوج من كارينا كابور في عام 2012 وظل زواجهما قائمًا حتى الآن.

فنياً، كانت آخر أعمال نجمة بوليوود مشاركتها فى بطولة فيلم "Good Goodwz" إلى جانب نخبة من النجوم من بينهم "أكشاى كومار، كيارا أدفاني". وقد تم إجراء حملة دعائية كبيرة للفيلم من أجل زيادة الحماس في قلوب المحبين.

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