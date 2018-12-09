مجلة فوربس تستثني شاروخان من قائمة المشاهير الأكثر ثراء في بوليوود وهكذا كانت ردة فعله!

نجم بوليوود: شاروخان

استحوذ النجم الهندي شاروخان على قلوب الملايين من خلال أعماله وأفلامه التي تصدرت بإيراداتها دور العرض، لذلك لم يشكل خبر خروجه من قائمة النجوم الأثرياء في بوليوود لعام 2018 أي مصدر إزعاج له والتي صدرت من مجلة فوربس العالمية، وبطبيعة الحال فهو مشغول في الوقت الراهن في الترويج لفيلمه الجديد "Zero" في دبي.

وعلق شاروخان على الأمر قائلًا: "خلال الثلاث أيام الماضية وجدت بأنني خرجت من القائمة المخصصة للناس الأغنياء بحسب مجلة فوربس، فقد أصبحت أقل ثراء بحسب آخر إحصائية، وأنا أتمنى بعد عرض فيلمي الجديد زيرو أن أصبح أقرب وأحب وأقل ثراء في يوم واحد! هذه هي حياة النجم الحقيقي".

وبحسب ما جاء في إحصائية مجلة فوربس، فإن شاروخان قد حل في المركز الـ13 متراجعًا عن المركز الـ2 الذي كان يشغله في عام 2017 في قائمة المشاهير الأكثر ثراء في بوليوود، وعلى الجهة الأخرى فكان هناك حشد جماهيري ينتظره في دبي وصل عددهم لأكثر من 100 ألف خلال العرض الترويجي لفيلمه الجديد.

من ناحية أخرى، كان أيضًا هناك حشد جماهيري آخر انتظر النجم شاروخان في دولة الكويت في مجمع الكوت التجاري في منطقة الحيحيل، وذلك أثناء زيارته التي تسببت بازدحام في الشوارع القريبة من المجمع، حيث أنه لاقى ترحيبًا حارًا من قبل محبيه هناك.