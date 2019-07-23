محامية طليقة كفوري تفتح النار عليه و تكشف اسراره العائلية

شنت حياة مرشاد الناشطة في مجال حقوق المرأة ومؤسسة جمعيّة Female ، ومحامية أنجيلا بشارة طليقة الفنان وائل كفوري، هجومًا حادًا على الأخير من خلال مقال قامت بكتابته فى موقع شريكة ولكن.

وكشفت حياة عن العديد من الوقائع التى جعلت انجيلا تتخذ قرار الانفصال عنه قائلة: (فنان قام بإخفاء زوجته عن العالم لمدّة 9 سنوات وكأنّها واحدة من ممتلكاته يفعل بها ما يشاء، والأسوأ أنه استمرّ فى تبرير ذلك بحجّة أنه فنان غامض وحريص على أن يعيش حياةً هادئة مع عائلته وأن ذلك يبقى في نطاق حريته الشخصية وأنّه من حقّه إبعاد حياته الشخصية عن الكاميرات حتى لو كان ذلك على حساب طمس وجود إنسانة أخرى بالكامل حتّى داخل منزله الذي كان يقسم إلى طابقين، طابق له ولأصحابه وطابق للحرمة التي يمتلكها والممنوع عليها مواجهة أحد من زوّار السلطان)، حسب موقع صدى البلد .

وتابعت: (هذا الإعلام لم يسأل نفسه بأي حقّ يمنع وائل كفوري زوجته من إكمال دراستها أو زيارة عائلتها أو استقبال ضيوف أو أصحاب؟).

وأضافت: (لم يسأل بأيّ حق يقوم رجل متزوّج وهو وائل كفوري بلعب دور (دونجوان عصره) في العلن مع فنانات وإعلاميات وغيرهن دون إيلاء أدنى أهمية لمشاعر زوجته التي جلّ ما تستطيع فعله الجلوس أمام شاشة التلفاز ومشاهدة إستغراقه الذكوري في إحدى الحلقات التلفزيونية على الهواء وأمام ملايين الناس دون أي إعتبار لوجودها وكرامتها؟) .

وقالت: ( لم يسأل هذا الإعلام بأي حقّ يجبر وائل كفوري زوجته على الامتثال لأوامره بعدم التصريح عن خبر طلاقهما، ثم بطريقة مهينة وبقرار آحادي يرتأي أن يعلن الخبر عبر صديقته الإعلامية ريما نجيم وبطريقة لا تليق بعشرة تسع سنوات مع إمرأة آثرت تحمّل (جنونه) حفاظًا على ما تبقى من حبّ ؟).