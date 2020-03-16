محامية قتيل فيلا نانسي عجرم: "القاتل كانت نيته الإجهاز على الضحية"! (تفاصيل)

علقت الدكتورة والمحامية رهاب بيطار على آخر التطورات الخاصة بقضية قتيل فيلا نانسي عجرم، وذلك بعد أن صدر التقرير الطبي النهائي للشاب محمد الموسى، والذي حمل معه تفاصيل صادمة ومفاجئة.

وفي ظل حرصها على مشاركة كل ما يتعلق في القضية الأكثر جدلًا منذ بداية 2020، نشرت محامية أسرة قتيل فيلا نانسي عجرم الدكتورة رهاب بيطار آخر المستجدات بعد صدور التقرير الطبي للشاب المتوفي، وقالت في تغريدة على تويتر: "إن تعدد المرامي النارية القاتلة يشير إلى نية القاتل في الإجهاز على الضحية".

وفي تغريدة أخرى، كشفت الدكتورة رهاب بيطار أن من بين أسباب الوفاة تعرض القتيل لنزف دموي وتهتك دماغي بسبب تعدد الطلقات النارية التي تم إطلاقها عليه من قبل فادي الهاشم زوجه نانسي عجرم.

إن تعدد المرامي النارية القاتلة يشير إلى نية القاتل في الإجهاز على الضحية.#محمد_الموسىhttps://t.co/2kKO2b7VK8 — Dr Rehab Bitar - د. رهاب بيطار (@rehabbitar) March 15, 2020

وأكدت محامية أسرة القتيل أن التقرير الذي تحدثت عن تفاصيله سيتم تحويله إلى مكتب المحامي العام بشكل رسمي.

الجدير بالذكر، أن بعض الأنباء خلال الأيام الماضية تحدثت عن هروب فادي الهاشم إلى قبرص تزامنًا مع تأجيل محاكمته في قضية القتل العمد بسبب فيروس كورونا، إلّا أن نانسي شاركت مع الجمهور صورة من عيد ميلاد والدتها ظهر فيها زوجها متواجدًا خلال الاحتفال وذلك بهدف نفي كل ما تم تداوله حول هروبه خارج لبنان.

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