أول صورة لـ ياسمين صبري وأبو هشيمة من حفل الخطوبة وتسريب موعد الزفاف.. شاهد

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أول صورة للفنانة المصرية ياسمين صبري مع رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة، من حفل خطوبتهما، بعدما نشر الأخير صورة وهو يمسك يد فتاة مرتدية خاتم اتضح أن ياسمين سبق وأن نشرت صورة كانت مرتدية فيه نفس الخاتم.

وبالنظر إلى الصورة التي تداولها النشطاء من حفل الخطوبة، سيتبين أن ياسمين ترتدي فيها نفس الأسورة التي ارتدتها في الصورة التي نشرها أبو هشيمة عبر خاصية "ستوري" على حسابه الشخصي بـ"إنستغرام"، كما ارتدت ذات الخاتم الألماس الذي قدمه لها في حفل الخطوبة.

كما انتشرت صورة أخرى للثنائي أبو هشيمة وياسمين، وهما يرتديان الملابس الرياضية في أحد شوارع منطقة التجمع الخامس، يبدو أنها كانت قبل حفل الخطوبة.

وأكدت تقارير صحفية مصرية، أن موعد زفاف ياسمين وأبوهشيمة، سيكون بعد انتهاء شهر رمضان المقبل، خاصة أن الفنانة المصرية منشغلة بتصوير مشاهد مسلسلها الجديد "فرصة تانية".

وعلم "البوابة" أن خطوبة ياسمين وأبو هشيمة تمت في أحد الأماكن المغلقة، ولم يحضر سوى أفراد عائلة العروسين وعدد من الأصدقاء المقربين منهما.

يذكر أن أحمد أبو هشيمة كان متزوجًا من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ثم انفصل عنها، بينما تزوجت ياسمين صبري من طبيب في عام 2012 وانفصلت عنه في عام 2017.

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