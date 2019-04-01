محامي مصري يوجه إنذارًا لنقابة الموسيقيين بعد حفل محمد رمضان..تعرفوا على الأسباب!

محمد رمضان

أحدث الفنان محمد رمضان ضجة كبيرة خلال اليومين الماضيين، بعد إحيائه حفله الأول في مركز المنارة في التجمع الخامس، حيث أنه صعد للمسرح بسيارته البورش، واعتمد أزياء غريبة طوال الحفل وبعضها كان عاريًا من الأعلى، مما أدى إلى قيام محامي مصري بتوجيه إنذار لنقابة الموسيقيين برئاسة الفنان هاني شاكر.

ووجه أيمن محفوظ إنذارًا لنقابة الموسيقيين، وذلك على خلفية ما خلفه الحفل من آثار سلبية على المصريين، بسبب صعود محمد رمضان على المسرح واستعراض سيارته الفارهة، بالإضافة إلى الغناء عاريًا والقيام ببعض الحركات الإباحية بحسب رأي البعض، مما يجعله فعل فاضح يحاسب عليه القانون.

وأوضح في الإنذار الذي حمل رقم 10987: ”انتظرنا رد فعل نقابة المهن الموسيقية، باعتبار أن الحفل غنائي، خاصة أن النقابة تحمل الضبطية القضائية، إلا أنها لم تحرك ساكنًا، الأمر الذي دعانا إلى تقديم الإنذار طبقًا لنص المادة 40 من القانون 35 لسنة 1978 المعدل بالقانون 8 لسنة 2003“.

على صعيد آخر، اعتذر محمد رمضان جمهوره عبر إنستغرام بسبب عدم اتساع المكان للجميع، ووعدهم بالمزيد من الحفلات في الفترات القادمة، وقام بطرح فيديو كليب أغنيته الجديدة "القمر"، حيث انه استطاع في أقل من 24 ساعة أن يتصدر قائمة الأكثر تداولًا على يوتيوب ويحصد أكثر من مليون ونصف مشاهدة.

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