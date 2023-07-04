محبو شيرين عبدالوهاب يهاجمون محمد عبده.. اختار أنغام كـ"صوت مصر"

أقحمت الإعلامية السعودية سارة الدندراوي الفنان السعودي محمد عبده في الخلاف المثار حول من الأجدر بلقب "صوت مصر"، أنغام أم شيرين عبد الوهاب.

محمد عبده يختار "صوت مصر"

حلَّ فنان العرب محمد عبده ضيفةً في برنامج "تفاعلكم"، وسئل حول أيهما تستحق اللقب شيرين أم أنغام؟ ليشير عبده إلى أن أنغام تمتلك صوتًا طربيًا وتندرج من أسرة فنية، كما أشاد بشخصيتها، لافتةً إلى أنها تتمتع بكاريزما.

وأوضح عبده أن أنغام وأصالة الوحيدتين اللتين تقدمان أغانٍ كلاسيكية جميلة، بينما شيرين من الفنانين الذين يستمع المرء لهم أغنية واحدة لا أكثر، مشددًا على أن أنغام "مطربة".

انقسام ردود أفعال المتابعين

وانقسمت ردود الأفعال بين مؤيد ومنتقد، فمنهم من لم يعجبه اعتبار محمد عبده لشيرين بـمغنية غير طربية، إذ كتب أحدهم معلقًا: "العجب العجاب اننا نسمع شخص يقول علي صوت مصر شيرين اللي كله طرب وشجن واغاني بيؤدي..اما انغام مطربة وشيرين مغنية..طيب نقارن احنا بقي حضرتك بمين من العرب ؟ جورج يكسب وائل جسار يكسب واعتقد إن ٣/٤ المصريين ميعرفوش لحضرتك اغني..بس ده راي حضرتك وانت حر زي رايي فيك مغني وليس مطرب".

وأضاف آخر: "يعم غور بتهتهتك دي واعرف اتكلم او غني كلمتين على بعض الأول، حاجه مستفزززة جدا اما ناس ملهاش اي علاقه بمصر ولا نعرفها ف مصر ولا نعرف اسمها حتى ويدوا لقب مهم زي ده لاي واحده احنا المصريين الى نحدد مين هيا صوت مصر انت تروح شوفلك خروف تاكله".

وكتبت إحداهن مؤيدة رأيه: "أنغام مطربة وشيرين تغني، ياسلام يا أبو نورة🥳".

محمد عبده يرفض التعاون مع محمد رمضان

وفي ذات اللقاء، أعلن عبده عن رفضه التام الاشتراك مع الفنان محمد رمضان فى ديو غنائي، بعدما أبدى الأخير رغبته بتقديم ديو مع فنان العرب محمد عبده، و أنه سوف يكون ديو للتاريخ.

وجاء جواب عبده ساخرًا، حيث قال: "لو أجتمع شهر رمضان مع الحج من الممكن أن أعمل ديو مع محمد رمضان".

وأضاف: "رمضان ممثل و أتابع أعماله التمثيليه لكن فى الغناء مفيش علاقة بين أغانيه وأغاني محمد عبده".