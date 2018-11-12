الذكرى الـ87 لميلاد الرّاحلة هند رستم

احتفل محرك البحث الأشهر عالمياً "جوجل" بالذكرى الـ 87 لميلاد الفنانة المصرية هند رستم، حيث إنها من مواليد 12 نوفمبر عام 1931.

وتعد الفنانة هند رستم، من أشهر الفنانات المصريات، والتى ذاع صيتها في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وقدمت عدداً هاماً من الأفلام الذي سجلته ذاكرة السينما المصرية، ولقبت بـ "مارلين مونرو الشرق" و "ملكة الإغراء".

ولدت هند رستم فى حي محرم بك بالإسكندرية، وكان والدها ضابطا في الشرطة، وهي من أصول شركسية وقدمت الفنانة الراحلة هند رستم أكثر من 74 فيلمًا سينمائيًا طوال مشوارها الفني.

وكان أول ظهور فني لها عام 1947، وفي عام 1949 ظهرت في أغنية "اتمخطرى يا خيل" لمدة دقيقتين كـ"كومبارس" تركب حصانًا خلف ليلى مراد في فيلم غزل البنات مع نجيب الريحاني وليلى مراد ويوسف وهبي، ثم توالت بعد ذلك الأدوار الصغيرة حتى التقت بالمخرج حسن رضا الذي تزوجها لاحقا، وبدأت رحلة النجومية في السينما.

وقدمت آخر أعمالها في عام1979 في فيلم حياتي عذاب، وقررت بعده اعتزال الفن نهائيا حتى وفاتها فى 8 أغسطس 2011 إثر أزمة قلبية حادة.

ومن أشهر أعمالها حب في الظلام.، اللقاء الأخير، طريق السعادة، جحيم الغيرة، الناس مقامات، اعترافات زوجة، دلوني يا ناس، ابن حميدو، دماء على النيل، حدث ذات ليلة، بنات حواء، قلوب الناس، غرام.، والستات مايعرفوش يكدبوا.