محطات في حياة الشيخ صباح الأحمد

وصل إلى الكويت اليوم الأربعاء جثمان الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي أمس عن عمر ناهز 91 عاما، في الولايات المتحدة، بعد معاناة طويلة مع أمراض القلب.



وسيقتصر حضور مراسم الدفن على الأقارب.



وكانت الكويت قد أعلنت، في 18 يوليو، نقل بعض صلاحيات أمير البلاد لولي عهده، نواف الأحمد الجابر الصباح (83 عاما)، بعد دخول الأمير المستشفى.



صراع العرش

تولي الشيخ صباح الأحمد السلطة بعد صراع داخل العائلة الحاكمة على الحكم، وتنازل الشيخ سعد العبد الله الصباح عن العرش في 23 يناير 2006، وذلك لوضعه الصحي السيء، إذ قيل وقتها إنه كان يعاني من مرض الزهايمر ولم يكن بمقدوره أداء القسم وما لبث أن توفي عام 2008.

وأدى الشيخ صباح اليمين الدستورية بعد موافقة مجلس الأمة ، وكما قام بدوره بتسمية أخيه غير الشقيق الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد.

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مسيرة طويلة

ولد الشيخ صباح أحمد الصباح عام 1929 في مدينة الجهراء، وهو الابن الرابع للشيخ أحمد الجابر الصباح ( أحمد الأول)، ومنيرة عثمان السعيد العيار.



تلقى تعليمه في مدارس الكويت.



وتزوج في العشرينيات من عمره من الشيخة فتوة بنت سلمان الصباح وأنجب منها 4 أبناء:

ناصر الصباح، رئيس الديوان الأميري، حمد الصباح أحد أكبر رجال الأعمال في البلاد أحمد الذي توفي عام 1969 ابنته الوحيدة سلوى التي توفيت ايضاً عام 2002.

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مبادراته

في نوفمبر 2007 تبرع في القمة الثالثة لمنظمة أوبك بمبلغ 150 مليون دولار لدعم برنامج علمي يمول البحوث العلمية المتصلة بالطاقة والبيئة والتغير المناخي.



في مايو 2008 أنشأ صندوق الحياة الكريمة، وساهمت الدولة بمبلغ 100 مليون دولار في هذا الصندوق لمواجهة الانعكاسات السلبية لأزمة الغذاء العالمية على الدول.



في يناير 2009 أطلق مبادرة دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال مؤتمر القمة العربية الاقتصادية و التنموية والاجتماعية برأسمال قدره مليارا دولار.



في يوليو 2012 تبرع بتكاليف تجهيز المقر الجديد للمفوضية العامة للاتحاد الافريقي بجميع مستلزماته في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال مؤتمر قمة الاتحاد الافريقي .

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في أبريل 2016 أطلقت بلاده مبادرة لاستضافة مباحثات السلام اليمنية برعاية الأمم المتحدة د

أهم مناصبه والأحداث التي عايشها.



في عام 1954 عُيّن عضواً في اللجنة التنفيذية العليا التي عهد إليها تنظيم مصالح الحكومة والدوائر الرسمية.



في عام 1955 عُيّن رئيساً لدائرة الشؤون الاجتماعية والعمل.



في عام 1957 أُسندت إليه أيضاً رئاسة دائرة المطبوعات والنشر.



وعمل جاهداً على الحد من البطالة، كما عمل على تنظيم العمالة الوافدة.



وتم في عهده إصدار الجريدة الرسمية للكويت تحت اسم "الكويت اليوم"، وإصدار قانون المطبوعات والنشر.



وكان له دوماً دور الوسيط في اتفاقات السلام والحد من المشاكل



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مرضه

عانى الشيخ صباح من مشاكل عدة في القلب، وذُكِر أن أخاه غير الشقيق أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الذي حكم قبله كان أيضا يعاني من مشاكل في القلب.



وسبق أن خضع الشيخ صباح لعملية جراحية في القلب شملت تركيب منظم لنبضات القلب منذ عام ،2000 كما خضع لعملية جراحية في الجهاز البولي عام 2007 في الولايات المتحدة.



توفي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمس عن عمر ناهر الـ 91 عاماً

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