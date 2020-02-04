محمد إمام يعلق على المنافسة مع تامر حسني ومحمد رمضان في السينما (فيديو)

كشف الفنان المصري محمد إمام، عن رأيه في المنافسة بينه وبين النجمين تامر حسني ومحمد رمضان، في السينما، بعد سيطرتهم على إيرادات شباك التذاكر، خلال السنوات الأخيرة.

وقال إمام في تصريحات تلفزيونية: "السينما حاليًا يتنافس فيها نوعان من الأجيال، الأول ينتمي إليه النجوم كريم عبدالعزيز وأحمد عز، وأحمد السقا وأحمد حلمي، فهؤلاء يستطيعون جمع إيرادات كبيرة، إذا طرحوا فيلم كوميدي بسيط على سبيل المثال".

وأضاف نجل الزعيم عادل إمام: "أما الجيل الحالي الذي ينتمي إليه أنا وتامر حسني ومحمد رمضان، فنسعى بكل قوة لتكوين قاعدة جماهيرية في السينما".

وتابع: "أنا حقًا لا أفكر في مسألة المنافسة، رمضان وتامر من نجوم السينما المصرية، ولكن الأول أصبح نجمًا في الغناء ولا توجد منافسة، والجمهور له الحكم في النهاية".

وعن الأفلام التي تجذبه لمشاهدتها، قال محمد: "أحب مشاهدة الأفلام التي تتمتع بشعبية جماهيرية وتحقق صدى واسعًا، (أنا مولود في استوديو تصوير)، وأستطيع أن أنتقي العمل الذي يستحق المشاهدة".

وأردف: "أحب كريم عبدالعزيز جدًا، وأحمد السقا هو من جعلني أنجذب للأكشن، أما أحمد حلمي فيجعلني أضحك كثيرًا، وأحمد عز من أجمل الناس الذين قابلتهم، وهو أكبر نجم في مصر حاليًا".

وواصل: "لست مؤيدًا للهجوم على أي عمل ناجح سواء أغنية أو فيلم، لأن النجاح لا يتحقق إلا إذا كان هناك شيئًا مميزًا به".

ويحصد محمد إمام خلال الفترة الحالية نجاح فيلمه الجديد "لص بغداد" الذي طرح مؤخرًا في دور السينما، ويشارك في بطولته كل من فتحي عبد الوهاب وياسمين رئيس وأمينة خليل ومحمد عبد الرحمن توتة وصلاح عبد الله وأحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف، وهو من تأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى.

وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود.

يذكر أن محمد إمام يشارك أيضًا في موسم دراما رمضان، وكان آخر أعماله العام الماضي، حيث قدم مسلسل "هوجان" الذي حقق نجاحًا كبيرًا من حيث نسب المشاهدة.

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