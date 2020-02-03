حماقي وبنت الجيران إلى القضاء لرد الحقوق إلى أصحابها!

على ما يبدو أن مطرب المهرجانات حمو بيكا ليس الوحيد الذي لديه مشاكل مع نقابة الموسيقيين، حيث انضم إليه زميليه في نفس المجال حسن شاكوش وعمرو كمال، ومشكلتهما تصاعدت وفي الغالب لن يفصل فيها إلا القضاء أو النقابة خاصة وأن الأمر له علاقة بالفنان محمد حماقي وأحد أعماله الغنائية في 2012.

وفي التفاصيل، تسبب مهرجان "بنت الجيران" لحسن شاكوش وعمرو كمال بأزمة مع محمد حماقي، لأنه تم سرقة ألحان المهرجان من أغنية "حاجة مستخبية" لحماقي، وكان الملحن محمد مدين صاحب اللحن الأصلي هو من أثار القصة وتقدم بشكوى لرد الحقوق لأصحابها، خاصة وأن المهرجان تخطى الـ60 مليون مشاهدة على يوتيوب وبدأت الإذاعات بعرضه.

وبحسب ما ذكرت تقارير صحفية، فإن الشكوى أجبرت حسن شاكوش على الاتصال بحماقي لتهدئة الأجواء ولاقناعه بالتنازل، مقابل أن يعتذر شاكوش عن سرقة لحن الأغنية في فيديو رسمي على صفحته، إلّا أن الأخير تهرب من حماقي فيما بعد ولم يبث أي فيديو يخص الموضوع، وهو ما جعل حماقي والملحن محمد مدين يرغبان بتسريع إجراءات الشكوى.

من جهة أخرى، طالب الملحن محمد مدين الجمهور بعدم المساعدة في انتشار مثل هذه المهرجانات لأنها سرقة واضحة، وكل من ينشرها ويستمع إليها يعد شريك في هذه السرقة، كما طالب مدين كل من الفنان محمد حماقي وشركة "نجوم ريكوردز" برفع دعوى قضائية أيضا ضد منفذي المهرجان نفسه، لأنهما أصحاب حقوق أيضا ويجب أن يحافظوا عليها.

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