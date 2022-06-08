محمد الشرنوبي: (انا بقيت حر) و سارة الطباخ تنفي

أعلن الفنان محمد الشرنوبي عن انتهاء أزمته مع شركة إيرث برودكشن للإنتاج. ونشر محمد الشرنوبي فيديو له ليعلن عن حصوله على حكم نهائي من المحكمة بإنهاء عقده مع الشركة.

وقال محمد الشرنوبي: (أنا بقيت حر ... الحمد لله بعد 3 سنين من المشاكل والقضايا؛ والإساءة لسمعتي وتعطيل شغلي، المحكمة حكمت حكم نهائي بانتهاء عقدي مع شركة إيرث برودكشن، وأي محاولات من الشركة بعد كده أنها تطلع بيانات أو تكلم شركات أن مش من حقكم تتعاقدوا مع شرنوبي هي محاولات بائسة وغير قانونية).

وأضاف: (استنوني قريب بحضر حاجات لذيذة خلاص هعرف أغني براحتي بقالي 3 سنين مش عارف أنزل أغاني خالص وشكرا ليكم جدا على وقوفكم جنبي وفي ضهري).

بدورها نفت المنتجة سارة الطباخ، ما أعلنه الفنان محمد الشرنوبي حول انتهاء النزاع القضائي بينهما لصالحه، وأصدرت بيانا توضح فيه حيثيات الحكم الذي صدر أمس.

وأوضح البيان أن محكمة استئناف القاهرة أصدرت حكما في الاستئناف المقدم من المطرب محمد الشرنوبي ضد المنتجة سارة الطباخ و قررت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر بجلسة 24/5/2022 أن العقد إذا انعقد صحيحا لازما نافذا ترتب عليه قوته الملزمة ولا يعد تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد سببا لانحلاله، فالالتزامات تقضي بتنفيذها إلا أن ذلك يؤثر على وجود العقد وكيانه فيظل العقد قائما رغم تنفيذ كل ما ترتب عليه من التزامات ويقتصر الانقضاء على ما تم تنفيذه من التزامات دون أن يشكل ذلك أدنى مساس بالعقد ذاته.

وتابع البيان: لذلك نؤكد للجميع أن جميع الحقوق و الالتزامات المترتبة على العقد المحرر بين المنتجة سارة الطباخ و محمد الشرنوبي قد تم تحويلها بكل ما لها و ما عليها من التزامات للشركة والتي تمثلها المنتجة سارة الطباخ، ومن ثم فإن الشركة هي ما زالت الوكيل الحصري لأعمال محمد الشرنوبي طبقا للعقد وما جاء بالحكم سالف البيان.

وشدد البيان: يعتبر هذا الحكم حاسما للنزاع بين الشرنوبي وسارة ويحسم الصراع الدائر بين ما يقرب من ثلاث سنوات لصالح سارة الطباخ ولايجوز لأي جهة أن تسمح له بالعمل إلا بموافقة سارة الطباخ، وبالتالي حسمت الأخيرة الصراع ولذلك سوف تتحرك ضده فى النقابات الفنية لإيقافه عن العمل وتطالبه بتنفيذ الحكم ، وإعادة كافة المبالغ المادية التي تقاضاها خلال عمله في الأعوام السابقة بعيدا عن الشركة.