محمد الشرنوبي يحذر من الوقوع ضحية عمليات نصب بإسمه

حذر الفنان محمد الشرنوبي، جمهوره من انتحال بعض الأشخاص اسمه للنصب واستغلال الشباب، للمشاركة في عمل فني من بطولته.

ونشر الشرنوبي بعض محادثات لهؤلاء الأشخاص، عبر خاصية القصص المصورة عل حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام)، وعلق: (مليش أي علاقة بالناس دي.. خلوا بالكم يا جماعة).

من جهة أخرى، انضم الشرنوبي لفريق عمل المسلسل الرمضاني الجديد (فاتن أمل حربي) أمام النجمة نيللي كريم، حيث يجسد خلال أحداث المسلسل شخصية مفتي في الأزهر و يواجه العديد من المواقف.

المسلسل ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية ويناقش العديد من القضايا التي تخص مجتمعنا ومن المتوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، ويشارك في بطولة المسلسل إلي جانب نيللي كريم كل من شريف سلامة، محمد ثروت، خالد سرحان، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.