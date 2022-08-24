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محمد ثروت يخضع لجراحة قلب دقيقة و ابنه يطلب له الدعاء

سهير العابد

سهير العابد

منشور 24 آب / أغسطس 2022 - 02:41
محمد ثروت
محمد ثروت

خضع المطرب القدير محمد ثروت لعملية جراحية دقيقة في القلب في النمسا، وهي العملية الثانية له فى نفس العام، إذ أجرى جراحة في القلب في شهر يونيو/حزيران الماضي.

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ونشر أحمد ثروت ابن الفنان محمد ثروت، صورة لوالده على سرير المرض، عبر صفحته على (فيسبوك)، وطمأن الجمهور على صحته وخروجه من العملية، وعلق قائلا: (ألف حمد الله على السلامة يا حبيبي، ودايما منور حياتنا، ويفضل صوتك مالي علينا الدنيا).

وأضاف: (الحمد الله وبفضله وبدعواتكم الوالد خرج من عملية دقيقة جدا بالقلب في النمسا، وبشكر كل الناس اللي سألت على والدي، سواء بالاتصال أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وبتأسف لو مش عارف أرد على التليفون).

وطلب من الجمهور الدعاء له بالشفاء، إذ قال: (دعواتكم بالتعافي وإتمام الشفاء على خير إن شاء الله).

كلمات دالة:محمد ثروت

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