محمد حماقي: أختار "إليسا".. وهذا ما قدمته "لأنغام"!

يتصدر الفنان المصري "محمد حماقي" أخبار الصحافة بعد مشاركته في برنامج المواهب العالمي بنسخته العربية "The Voice " الموسم الخامس للمرة الثانية، ومن ناحية أخرى يشارك كمدرب في برنامج المواهب العالمي للأطفال "The Voice kids" للمرة الأولى بجانب الفنانة اللبنانية "نانسي عجرم" وفارس الأغنية العربية "عاصي الحلاني" الذي يشارك أيضاً للمرة الأولى.

وأعلن حماقي في مقابلة حصرية لصالح إحدى المجلات أنه يفضل الفنانة اللبنانية إليسا الملقبة بملكة الإحساس لتقديم ديو غنائي معها والسبب يعود حسب وصفه "أن صوتها مناسب لها".

يذكر أن ملكة الإحساس شاركت مع محمد حماقي في الموسم الرابع من برنامج "The Voice" وجمعتهما علاقة طيبة وكان التوافق بينهما واضح.

أكد حماقي أن علاقته بالفنانة المصرية "أنغام" هي علاقة صداقة قبل أن تكون علاقة فنية، إذ أن الفنان سبق وقدم لأنغام لحن أغنية "بين البينين" عام 2015، وذكر أن الأغنية كانت في الأصل له وهي من كلمات "أمير طعيمة"، ولكن أنغام سمعت الأغنية عند الشاعر أمير وأعجبتها وطلب الشاعر من حماقي أن يسمح لأنغام بغنائها ووافق الأخير دون تردد.

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