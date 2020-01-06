محمد حماقي بحفلٍ حيّ في دبي

فرحة محبّي النجم المصري محمد حماقي على وشك أن تكتمل مع إحيائه حفله المنتظر في "ذي بوينت" في 17 يناير.

استعدّوا لأمسيةٍ فنّيّة تمضونها مع الموسيقى والأنغام الراقصة تطلقون خلالها حناجركم بأجمل الأغنيات التي جعلت هذا النجم يحصل على العديد من الجوائز المحلية والعالمية، ومنها لقب أفضل فنان عربي من "جائزة أم تي في الأوروبية للموسيقى" في العام 2010.

عيشوا الأجواء الموسيقية مع أشهر "الدي جي" واستمتعوا بعرضٍ مذهل للألعاب النارية، وردّدوا مع حماقي أغنياته المشهورة مثل "أحلى حاجة فيكِ" و"يا ستار"، وجديده أغنية "عارف بحبك ليه" التي أطلقها حديثاً وغيرها الكثير، وتذكّروا أنه كان أحد المدرّبين في برنامج "ذا فويس" بنسخته العربية، فغنّوا جيّداً!