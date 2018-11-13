محمد حماقي يحتفل بعيد ميلاد زوجته بهذه الطريقة

رغم الأزمات التي تعرض لها النجم محمد حماقي وتحديدا مع زوجته وانفصالهما قبل عودتهما مرة أخرى، إلا أن قصة حبهما معروفة في الوسط الفني على أنها واحدة من أهم قصص الحب بين المطربين، لا سيما لحماقي الذي يعتبر من أكثر النجوم الذين غنوا للحب بإحساس صادق، والعديد من الأعمال التي لاقت نجاحات كبيرة.

اليوم، يحتفل النجم محمد حماقي بعيد ميلاد زوجته، حيث نشر عبر (انستجرام) صورة تجمعهما وكتب عليها (أتمنى لو اديكي قلبي .. وأتمنى أخليكي سعيدة طول الوقت .. وأعمل أي حاجة علشان أخليكي سعيدة .. كل سنة وانت طيبة)، وكان النجم محمد حماقى قد احتفل بعيد ميلاده سابقا في بداية هذا الشهر أيضا، حسب اليوم السابع.