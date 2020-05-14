محمد حماقي يشارك متابعيه بصورة مع لطيفة و بالكمامات

ظهرالنجم محمد حماقي في صورة مع المطربة التونسية لطيفة، مرتديان قناع وجه (كمامة) للوقاية من تفشي وباء فيروس كورونا.

ونشر حماقي الصورة عبر حسابه على (انستجرام)، طالبا من جمهوره تخمين من هي التي تقف بجواره، لكن تعليقات جمهوره على الصورة أوضحت أنها الفنانة التونسية لطيفة من الوهلة الأولى، فيما تساءل البعض عما إذا كان يجمعهم عمل فني في القريب العاجل، فيما أعادت لطيفة نشر الصورة مرة أخرى لكن بدون أن تصحبها بأي تعليق، حسب موقع اليوم السابع.

وكان النجم حماقي قد نفى مؤخرا شائعة إجرائه تحليل للاشتباه بإصابته بفيروس كورونا، موضحا أن ذلك ليس حقيقا وأنه في المنزل، مشيرا أنه تلقى الكثير من الرسائل عبر (واتس آب) للاطمئنان على صحته.