بوستر ألبوم محمد حماقي الجديد "كل يوم من ده"

تعرض النجم المصري محمد حماقي خلال اليومين الماضيين لكم كبير من الانتقادات والتعليقات الساخرة، وذلك بسبب الخطأ الذي وقع فيه في إحدى الجمل والكلمات الخاصة بأغنيته الجديدة "راضيني" والتي طٌرحت ضمن ألبومه الأخير "كل يوم من ده".

وبعد استماع الجمهور للأغنية، اعتبر عدد كبير من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي أن الفنان المصري ارتكب خطأ فادحًا في أغنية "راضيني"، حيث أن هناك مقطع من الأغنية يقول: "ولا عنب الشام طايله ولا بلح اليمن"، وبحسب ما تم تداوله فإن هذه المقولة هي مثل شهير والطريقة الصحيحة لقولها: "لا طلنا بلح الشام ولا عنب اليمن".

وكان حماقي قد طرح ألبومه الغنائي الجديد "كل يوم من ده" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، وذلك بعد غياب 3 سنوات عن الساحة الفنية، ، وحققت أغانى الألبوم نسبة استماع كبيرة على مواقع الفيديوهات والتطبيقات الغنائية حتى هذه اللحظة.