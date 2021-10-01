محمد حماقي يطرح أغنية (ليلة العمر) ضمن لعبة Fortnite Soundwave 

طرح الفنان محمد حماقي أحدث أغانيه (ليلة العمر) بالتعاون مع لعبة Fortnite، في تجربة تفاعلية داخل اللعبة تحت عنوان سلسلة (موجة الصوت)، ليظهر في عرض خاص أمام اللاعبين أغنية حماقي الجديدة.

وخلال اللعبة سيتمكن اللاعبون من الاستماع والرقص على أغنية (ليلة العمر) بداية من الجمعة الموافق 1 وحتى يوم 3 أكتوبر/تشرين الأول ومشاهدة عرض الأغنية على شاشة عرض حيث يجمتع اللاعبون في مكان واحد.

و كان قد كشف النجم محمد حماقي، عن مشاركته كأول مطرب عربي يشارك فى لعبة Fortnite Soundwave العالمية، بأغنيته الشهيرة (ليلة العمر)، والتي حققت نجاحاً كبيراً خلال فترة طرحها، وهو ما يعد استكمالا لمشواره الكبير فى عالم الغناء. (ليلة العمر) من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى وتوزيع توما.

وطرح حماقي، مؤخراً، خامس أغاني ألبومه الجديد (يا فاتني) على موقع (يوتيوب)، وكل منصات الموسيقى، كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.