محمد حماقي يطرح البرومو الدعائي لألبومه الجديد والجمهور يتهمه بتقليد عمرو دياب!

محمد حماقي

بعد غياب 4 سنوات عن طرح الألبومات من خلال ألبومه الأخير "عمره ما يغيب"، يعود الفنان محمد حماقي من جديد للمنافسة في الساحة الفنية مع بداية عام 2019، حيث نشر البرومو الدعائي للألبوم وكشف عن اسمه وهو "كل يوم من ده"، وبدأت شركة نجوم ريكوردز بنشر بوستر الألبوم في الشوارع. .

وفي ذات السياق، بعدما انتشرت صورة حماقي الجديدة الخاصة بألبومه الجديد، اتهمه الجمهور أنه يحاول تقليد الفنان عمرو دياب في صورة ألبومه الأخير "كل حياتي"، وتعرض للسخرية بسبب أنه يرتدي أيضًا نظارة شمسية وعاري الجسد من الأعلى.

الجدير ذكره أنه بحسب تقارير ومصادر صحفية، فإن من المقرر أن يقوم حماقي بطرح ألبومه خلال شهر فبراير، ومن الممكن أن يطرح أغاني منفردة هذا الشهر بالتعاون مع شركات الاتصالات، وسيتعاون في ألبومه الجديد مع عدد من الموسيقيين والشعراء مثل عمرو مصطفى وأيمن بهجت قمر وأمير طعيمة وتامر علي ونادر حمدي وغيرهم.