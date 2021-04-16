محمد حماقي يطرح دعاء (ياللي عالم بينا) بمناسبة شهر رمضان

طرح النجم محمد حماقى كليب دعائه الديني الجديد (ياللي عالم بينا)، الذي طرحه عبر قناته على (يوتيوب) وحساباته على منصات السوشيال ميديا، وهو من كلمات تامر حسين، ألحان تامر علي، توزيع أحمد إبراهيم، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وتقول كلمات الدعاء:

يا ربي ياللي عالم بينا.. من المحنة دي عدينا

يا رب وثبتنا وقوينا.. آمين يا ربي نجينا

يا رب وهوّن ع اللي ضاق حاله

وع اللي الدنيا دي بترمي حمولها عليه

يا رب استر.. يا رب الطف.. دعا من قلبنا قلنا

و على صعيد متصل، طرحت مساء اول أمس احدث أغنية للمطرب محمد حماقي وهي الاغنية الدعائية لهيئة البريد المصري بعنوان (ده وقته) من كلمات امير طعيمه والحان عمرو مصطفي وتوزيع حاتم عبد العزيز وتنفيذ سعدي-جوهر الشركة التي نفذت عرض المومياوات الملكية .

واستطاعت الاغنية بعد طرحها عبر منصة (يوتيوب) ان تتجاوز مئة الف مشاهدة في اقل من ٢٤ ساعه، حيث تحمل الأغنية التي تم تصويرها في متحف البريد المصري وعدد من شوارع وسط البلد العتيقة ، رسائل تعبر عن الإرادة والعزيمة تجاه تحقيق الاحلام حيث تقول كلماتها:( اكسب وقت وماتستناش حلم يجيلك اجري وروحله.. لو خبط علي بابك بكرة قوم وافتحله .. ده مفيش أسرع من الأيام.. انت الظهر انت السند اللي بيسندهم ويحميهم).