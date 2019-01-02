محمد حماقي يكشف عن أمنيته للعام الجديد

كشف الفنان محمد حماقي عن أمنيته، التي يتمنى أن تتحقق في عام 2019، وهي نجاح ألبومه الغنائي الجديد، والمتوقع أن يتم اصداره خلال الأيام المقبلة.

وحرص حماقى على تهنئة جمهوره بالعام الجديد، من خلال مقطع فيديو بثه عبر حسابه على (تويتر) قائلاً: (" كل سنة وأنتم طيبين ويارب إن شاء الله تكون سنة سعيدة عليكم، وكل اللي كان نفسه في حاجة تتحقق في 2018 ومحصلتش تتحق في 2019)، حسب موقع اليوم السابع.

وأضاف: (وعلى المستوى الشخصي أنا أتمنى يا رب إن شاء الله الألبوم الجديد يعجبكم لأنه هيكون في بداية 2019).