محمد رمضان الأكثر نشاطًا.. نجوم يرفعون شعار "لا وقت للراحة" فماذا يحضرون؟

يعيش عدد من النجوم حالة من التوهج الفني خلال الفترة الحالية، حيث اختار هؤلاء مواصلة أعمالهم السينمائية فور انتهاء موسم دراما رمضان 2019، رافعين شعار "لا وقت للراحة"، وذلك التزامًا بالتعاقدات واستغلال عامل الوقت حتى لا يجدون أنفسهم في مأزق.

وترصد "البوابة" في التقرير التالي، أبرز الأعمال الفنية السينمائية التي استأنف أبطالها التصوير خلال الفترة الحالية.

أحمد السقا والعنكبوت

أنهى الفنانة المصري أحمد السقا، التحضيرات الأولية لفيلمه السينمائي الجديد "العنكبوت"، الذي كتبه السيناريست محمد ناير، ويقوم بإخراجه أحمد نادر جلال، وينتمي العمل إلى نوعية الإثارة والأكشن، التي يعتمد عليها "السقا"، في أعماله السينمائية.

ويعكف المخرج أحمد نادر جلال، على اختيار باقي أبطال الفيلم تمهيدًا للتعاقد معهم حيث يبحث عن أبطال ذوي قدرة بدنية عالية بسبب مشاهد الأكشن في الفيلم.

محمد رمضان مفتش جنائي

حالة من النشاط الفني يعيشها الفنان محمد رمضان، بين الغناء والتمثيل، فمن فرنسا إلى لبنان وعودة إلى مصر يواصل محمد رمضان الليل بالنهار دون كلل أو ملل، بغية إسعاد جمهوره وتحقيق طموحاته الفنية الشخصية، فما أن انتهى من تصوير مسلسل "زلزال"، حتى تعاقد على مسلسل لرمضان 2020.

ويواصل رمضان، الذي يعد أكثر النجوم نشاطًا من الناحية الفنية، أعماله الغنائية أيضًا فقط طرح كليب أغنية "بابا"، كأول عمل له مع "روتانا"، ويستعد لطرح ديو غنائي على طريقة الفيديو كليب المصور مع النجم المغربي سعد لمجرد، حيث انتهيا من تصويره في فرنسا.

وعلى الصعيد السينمائي، ينتظر رمضان، عرض فيلم "الكنز2"، فيما تعاقد على فيلم بعنوان "رجالة حمزة"، ولكن تصويره لن يبدأ حاليًا، حيث تعاقد مع فيلم آخر بعنوان "شبح النيل"، وسيبدأ تصويره مطلع أغسطس المقبل ويتم تصويره بتقنية ثلاثية الأبعاد لأول فيلم عربي.

ويجسد محمد رمضان، في هذا الفيلم دور مفتش جنائي يتخفى في كثير من الشخصيات للبحث عن الدلائل في عدة قضايا، للكشف عن إحدى أهم الجرائم، والفيلم من تأليف محمد ناير، وإخراج ياسر الياسري، وإنتاج سيف عريبي.

مصطفى شعبان وترانيم إبليس

لا زال أمام الفنان المصري مصطفى شعبان، بعض الوقت لتصوير دوره في فيلمه السينمائي الجديد "ترانيم إبليس"، حيث يستأنف التصوير خلال الأيام القادمة، على العكس من الفنان المصري أحمد السقا، الذي يقوم ببطولة الفيلم وانتهى من تصوير غالبية مشاهده، وذلك في تعاون جديد بينهما يأتي بعد 17 عامًا من فيلم "مافيا"، الشهير.

محمد إمام يختار تايلاند

استأنف الفنان المصري محمد إمام، تصوير مشاهد فيلمه السينمائي الجديد "لص بغداد"، استعدادًا للحاق بموسم عيد الأضحى السينمائي، حيث وقع الاختيار على دولة تايلاند لتصوير مشاهده الخارجية هناك، وذلك عقب الاطمئنان على نجاح مسلسله الرمضاني الماضي "هوجان"، والذي لاقى تفاعلًا كبيرًا من جانب الجمهور.

وقبل السفر تواجد محمد إمام، في الجيم عدة مرات لاستعادة فورمته البدنية قبل استئناف التصوير، حيث يظهر في الفيلم بـ"لوك" مختلف عن مسلسل "هوجان"، وهو تطلب منه مجهودًا كبيرًا عقب انتهاء إجازة عيد الفطر الماضي، ويشارك في بطولة الفيلم ياسمين رئيس ومحمد عبدالرحمن وصلاح عبدالله، وانضمت لهم مؤخرًا الفنانة أمينة خليل، وهو من تأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى.

وتعليقًا على استمرارية هؤلاء النجوم في العمل دون الحصول على راحة، قال الناقد السينمائي المصري نادر عدلي، إن هؤلاء النجوم هم الأبرز حاليًا على الشاشة الفضية والسينمائية، خاصًة محمد رمضان، الذي استطاع أن يُحدث طفرة فنية كبيرة ويثبت جدارته على الساحة وبين الجمهور المصري والعربي.

وأشار الناقد المصري في تصريح خاص لـ"البوابة"، قائلًا إنه بعيدًا عن ما يقدم من هؤلاء النجوم علينا أن نعترف أن الفن السابع "السينما"، بها طفرة لا ينكرها أحد سواء في الإنتاج الضخم أو التنوع في الأفكار أو التقنيات المختلفة في التصوير، وهو يظهر مؤشراته في ارتفاع الإيرادات وإقبال الجمهور على شباك التذاكر.

وأوضح نادر، أنه إذا كانت الشواهد تدل على أن السينما في طريقها لتعديل المسار فلابد أن يكون هناك استثمار للنجاح والإيرادات العالية، بالحذو نحو ما تفعله الشركات العالمية بالعمل على طرح أفلام بها موضوعات هادفة حتى لو لم تحقق رواجًا في شباك التذاكر، متمنيًا أن يقدم هؤلاء النجوم أعمالًا ذات قيمة وألا يكون تواجدهم بسبب أسمائهم ونجوميتهم فقط.

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