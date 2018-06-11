بعد وصف زملاؤه بالأغبياء محمد رمضان يعود مرة أخرى ويعتذر، فماذا قال؟

محمد رمضان

يبدو أن النجم محمد رمضان يسعى لإصلاح علاقته المتوترة بعدد كبير من النجوم بسبب تصريحاته التي يعتبرها الكثيرون مستفزة وبها تطاول على زملائه بالوسط الفني.

ونشر مؤخرًا صورة له من خلال حسابه على "إنستغرام" وعلق عليها قائلاً: "زملائي وقود نجاحي استمد طاقتي منهم ومن شغلهم الرائع.. فلا يوجد إبداع بدون منافسة شريفة".

وإعتبر البعض أن ما كتبه محاولة فعلية للتصالح مع النجوم خاصةً بعد أن وصف منتقديه من الفنانين بـ"الحمير" ومنافسيه بـ"الأغبياء"، وذلك خلال تأكيده على أنه رقم واحد في شهر رمضان، وأكد الجميع من متابعيه أن هذا الكلام الذي يجب أن ينشره دائما، وأن يكون قدوة للأشخاص الذين يتابعوه ويحبون أعماله وفنه.

يذكر أن الممثل المصري يخوض سباق الدراما من خلال مسلسل "نسر الصعيد" ويشاركه البطولة وفاء عامر ودرة وعائشة بن أحمد وسيد رجب.

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