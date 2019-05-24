محمد رمضان في ذكرى مولده الـ31.. قلّد أحمد زكي حتى وصل لأبواب الشهرة.. وواجه اتهامات بنشر البلطجة

شاب أسمر، سعى وراء حلمه، وتحدى انتقادات الكبار له، ولهيئته ومنظره، وتوقعاتهم له بالفشل، حتى أصبح نجم الشباك الأول في مصر، لم يمل ولم يكل في الاجتهاد والصبر، هو محمد رمضان محمود حجازي، ابن محافظة قنا، جنوب مصر، والتي كانت بشرة الخير في انطلاقه وشهرته هي اللهجة الصعيدية، والأدوار الصعيدية، التي جسدها خلال مشواره الفني.

وتبرز لكم "البوابة" أهم المحطات في حياة النجم محمد رمضان في ذكرى مولده الـ31 عامًا.

بدايته الفنية

ولد محمد رمضان في 23 مايو 1988، بمحافظة قنا، وهاجرت أسرته إلى محافظة الجيزة، وهو الأصغر بين إخوته. عندما كان في الصف الإعدادي، نجح في الانضمام لمدرسة الكرة بنادي الزمالك، لكن عندما التحق بمدرسة السعيدية الثانوية، ترك كرة القدم للتفرغ للتعليم.

بدأ التمثيل مبكرا في مسرح المدرسة وشاهده الناقد أحمد عبد الحميد، وكتب عنه بجريدة الجمهورية، وأقنع أمه بأن يواصل تعليمه في معهد الفنون المسرحية.

مشواره الفني

بدأ التمثيل في مسرح المدرسة، كما أشاد به الممثل المصري عمر الشريف وصرح أنه اختاره ليكمل مسيرته الفنية، وذكر محمد رمضان في لقاء تلفزيوني أن عمر الشريف أثنى على حسن تمثيله لدور ابن بواب في مسلسل "حنان وحنين" في أول لقاء بينهما.

وبدأ مشواره الفني بأدوار صغيرة في عدد من المسلسلات مثل مسلسل السندريلا، إلى أن قدم دورًا متميزًا في فيلم احكي يا شهرزاد، أصبح رمضان مع الوقت من نجوم الصف الأول، خصوصًا بعد أن قام ببطولة مجموعة من الأفلام جعلته نجمًا جماهيريًا، وحققت أفلامه تلك إيرادات عالية وكان أهمها أفلام الألماني، عبده موتة، وقلب الأسد، وشد أجزاء.

حياته الشخصية

تزوج محمد رمضان مرتين، الأولى كانت عام 2008 واستمرت لمده 4 سنوات، وانتهت بالانفصال عام 2012 بعد أن رزق بابنته الكبرى "حنين". تزوج في نفس العام من "نسرين عبد الفتاح"، ورزق منها بطفلين، "علي" و"كنز".

علاقته بالفنان أحمد زكي

شبّه البعض محمد رمضان بالممثل أحمد زكي، وقد ذكر "رمضان" أن أحمد زكي هو مثله الأعلى وكان ذلك في 2004، واتهمه بعض النقاد بالتشبه بأحمد زكي وتقليده، وعلق على ذلك في 2016: "أحمد زكي علامة في السينما المصرية، وأن الأيام فقط ستثبت إن كان يقلّده أم إنه يملك موهبة حقيقية تميّزه"، وأضاف أن استمراره على الشاشة حتى الآن "لأنه لا يشبه أحمد زكي".

وقال هيثم أحمد زكي في 2015: "محمد رمضان وعمرو سعد هم أفضل من يقلد أحمد زكي وهذا حقهم"، وظلّ رمضان في تقليد "زكي" حتى وصل للشهرة والمجد بسببه.

اتهامات بتصدير مفاهيم العنف والبلطجة

اتهمه فنانون وإعلاميون بتقديم أعمال «هابطة» للوصول للنجاح، واعتبروه أحد أسباب شيوع مفاهيم العنف في فكر وثقافة الشباب الصغير، حيث يرى بعض الكتاب أنه: "رغم تحول «رمضان» إلى ما يشبه «الظاهرة الفنية»، إلا أنه ودون أن يشعر أصبح يكرر نفسه بعد أن حصرها في أسوأ منطقة فنية يمكن أن يقبع فيها فنان موهوب، وذلك بالتركيز فقط على تقديم أدوار البلطجة والانحراف والعنف".

وقال رمضان في مقابلة تلفزيونية أنه بسبب تمثيله لدور "البلطجي" أكثر من مرة، اتهمه البعض بأنه كذلك في الحياة الواقعية. وذكر أنه أبعد ما يكون عن شخصية "عبده موتة" في حياته. انتقده كذلك بيومي فؤاد، حيث قال: "لم يعجبني مسلسل الأسطورة، وأؤيد جميع الآراء التي انتقدت العمل بسبب شخصية البلطجي، محمد رمضان فنان ممتاز ولديه قدرات تمثيلية عالية وموهبة رائعة، لذا يجب عليه التخلي عن أدوار البلطجة والتي تحمل العداء والبغضاء للمجتمع".

ووجهت الإعلامية لميس الحديدي انتقادًا لأفلام رمضان وبالأخص فيلم "عبده موتة"، واعتبرته شرارة غرس ثقافة العنف في الأطفال "للدرجة التي باتت ملفتة للنظر".

بينما رد رمضان على ذلك عبر فيسبوك: "يا أستاذة لميس عبده موتة فيلم يناقش ظاهرة موجودة في مجتمعنا ولا حضرتك عايشة في دبي!" وأضاف أن "السينما تجارة مثلما صار الإعلام تجارة".

انتقاده لـ"إسماعيل يس"

تلقى محمد رمضان هجوما بسبب انتقاده لأعمال الكوميدي المصري إسماعيل يس، حيث اتهم أعماله بأنها تعطي فكرة سيئة عن الجندي المصري، إلا أنه نفى ذلك بعدها في فيديو نشر على صفحته على فيسبوك وقال: "إسماعيل يس أكتر ممثل يضحكنى ويشهد على كلامي الأستاذ أيمن بهجت قمر، وحافظ جميع أغانيه".

وأضاف: "السؤال كان هل في مخططاتي المستقبلية أن أقدم فيلما عن الجندي المصري مثل أفلام إسماعيل يس؟ فقلت لا، أنا أحب أن أقدم أفلام تظهر الجندي المصري بشكل متناسق ومدى انتمائه للجيش فهذا التصريح كان مستفز جدًا، وليس له علاقة بشخصيتي ولن يكون مطلقًا رأيي في الأستاذ إسماعيل يس لأنه رمز من رموز الفن".

أبرز أغانيه

طرح رمضان أغنية منفردة بعنوان "نمبر وان" في يونيو 2018، وحققت الأغنية نجاحا، إلا أنها أثارت جدلا، حيث هاجمه وائل الإبراشي في برنامجه التلفزيوني: "لا يمكن اللجوء لعمل كليب لكي يثبت فنان أنه رقم 1، ولم يحدث في تاريخ الإبداع سواء في مصر أو العالم أجمع خروج فنان ليؤكد أنه المسيطر وحده على الساحة الفنية والإبداعية" وأضاف: "يعاني رمضان حالة الغرور المبالغ فيه من خلال الانتقاص من الجميع وإبراز أنه وحده فقط من يتربع على القمة، هو فنان موهوب، ولكنه يعاني من هزات نفسية وتوتر كبير. التواضع هو قمة النجاح، ولكن الفنان تحول من حالة فنية إلى حالة نفسية". وتلقى رمضان انتقادات أخرى، حيث رأى البعض أنه يراهن على إثارة الجدل لتحقيق النجاح.

بينما دافع عنه الفنان طارق عبد العزيز، قائلا إنه يسوّق لنفسه بطريقة صحيحة وأنه شخصية جميلة وله الحق أن يرى نفسه نمبر وان"، كما طرح رمضان أغنية جديدة بعدها بعنوان "الملك"، وتلقت انتقادات مشابهة لتلك التي تلقتها الأغنية السابقة.

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