محمد رمضان

على ما يبدو أن النجم محمد رمضان يعيش حالة من الغضب والقلق بسبب الأخطاء الإخراجية الكثيرة التي اكتشفها الجمهور بمسلسله الجديد "نسر الصعيد"، وجعلتهم يسخرون من العمل بدلًا من التفاعل مع أحداثه.

محمد رمضان دخل في نقاش مع المخرج ياسر سامي متسائلًا عن كيفية وقوعه في هذا الكم الهائل من الأخطاء خلال الحلقات الأولى التي عرضت وقرر مشاهدة الحلقات التي إنتهى مونتاجها قبل العرض حتى يطمئن لعدم وجود أي أخطاء أخرى.

الأخطاء الإخراجية ليست السبب الوحيد وراء قلق محمد رمضان ولكن أيضاً تفوق أمير كرارة بمسلسله "كلبش 2" وتحقيقه نسب مشاهدة أعلى، خاصة وأن رمضان كان يردد دائمًا بأنه رقم واحد بالسباق الرمضاني.

وحسب آراء الكثيرين، يبدو أن الحبكة الدرامية التي يتبعها محمد رمضان لا زالت نفس المجرى ونفس المحتوى، إضافة إلى أن المخرج ياسر سامي يقوم بإخراج عمل درامي لأول مرة وخبرته في الأساس في إخراج الفيديو كليب للأغاني.

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