محمد رمضان وسعد لمجرد في حفلٍ مشترك

عيشوا أجمل الأجواء في استقبال العام 2020 مع اثنين من أبرز النجوم الشباب العرب، حيث سيحيي الفنّانان المصري محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد حفلاً مشتركاً للمرة الأولى معاً في دبي، يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي في 10 يناير.

تندرج هذه الأمسية ضمن السهرات الخاصة بمهرجان دبي للتسوّق، وتشكّل فرصةً مزدوجة للسهر مع رمضان الذي اشتهر أيضاً بمشاركته في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، وبأغنيته "بابا" التي حصدت أكثر من مليون مشاهدة بعد 24 ساعة من إطلاقها. أما لمجرد فنال شهرةً واسعة منذ فوزه بالمرتبة الأولى في الموسم الرابع من برنامج المواهب "آراب غوت تالنت"، وحقّقت أغنيته "إنت معلّم" رقماً قياسياً كأوّل أغنيةٍ عربية تحصد أكثر من 783 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب".

التاريخ 10 يناير 2020 الفئة ترفيه حيّ الموقع مركز دبي التجاري العالمي رسم الدخول 195- 375 درهم الدخول تُفتح الأبواب 7 مساءً الموقع الإلكتروني https://www.visitdubai.com/en/dsf