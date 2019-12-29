محمد رمضان وسعد لمجرد في دبي

ابدأوا العام 2020 مع الأجواء الاحتفالية التي ينشرها مهرجان دبي للتسوق في اليوبيل الفضّي لانطلاقه، مع الكثير من الفعاليات المميّزة والحفلات التي سيحييها أبرز النجوم العرب والعالميين، ومنها الحفل المنتظر الذي سيجمع اثنين من أهمّ الفنّانين الشباب محمد رمضان وسعد لمجرد، فكونوا في مركز دبي التجاري العالمي في 10 يناير لتعيشوا أمسيةً فنيّةً مزدوجة لا تُنسى، مع أسعار تذاكر تبدأ من 195 درهماً.

يُعتبر رمضان ولمجرد من الأسماء الفنّيّة البارزة في العالم العربي، ولهما حضورهما الدائم والمحبّب في العديد من الفعاليات والمهرجانات المهمّة. حقّق الممثل والمغنّي المصري محمد رمضان شهرته في عالم الموسيقى إثر إطلاقه أغنية "مافيا" في العام 2019، والتي حصدت أكثر من 160 مليون مشاهدة على "يوتيوب"، ولا يقلّ لمجرد عنه شهرةً، إذ باتت أغنية "إنت معلّم" لنجم البوب ​​المغربي هذا الأغنية العربية الأكثر مشاهدةً على "يوتيوب"، مع 788 مليون مشاهدة حتى ديسمبر 2019.

استعدّوا لأمسيةٍ تقضونها بالغناء والرقص مع هذين النجمين اللذين سيؤدّيان أشهر أغنياتهما، مثل "مال حبيبي مالو" لسعد لمجرد و"الملك" لسعد رمضان وغيرهما الكثير. نزّلوا تطبيق فعاليات دبي لتبقوا على اطّلاعٍ بجديد كل الفعاليات والحفلات المقرّرة خلال مهرجان دبي للتسوق والتي ستُقام في مختلف أنحاء المدينة.