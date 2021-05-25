محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده و الشعار (نمبر ون)!

احتفل النجم محمد رمضان، بعيد ميلاده مع زوجته وأبنائه (علي) و(كنز)، حيث أتم عامه الـ33 أمس، وهو من مواليد يوم 23 مايو/أيار عام 1988، وشارك رمضان صورة لعائلته خلال الاحتفال بعيد ميلاده ويرفعون جميعهم شعار (نمبر 1) الشهير لرمضان، وعلق علي الصورة عبر حسابه بموقع (إنستجرام)، قائلاً: (كل سنة وأنتم معايا)، حسب موقع اليوم السابع.

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان كانت ضمن دراما رمضان هذا العام بعدما قدم مسلسل (موسى) وهو من بطولته ، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار من الدراما الصعيدي.