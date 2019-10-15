محمد رمضان يستثمر نجاح "الأسطورة" بمسلسل "البرنس" في رمضان 2020

بدأ الفنان المصري محمد رمضان التحضير لمسلسله الجديد الذي يحمل اسم "البرنس" والمقرر أن ينافس به في موسم دراما رمضان 2020.

وعلم "البوابة" أن رمضان سيجسد في المسلسل شخصية شاب من عائلة تدعى "عائلة البرنس" ستكون الأشهر في المنطقة التي يقطن بها، وذلك على غرار دوره في مسلسل "الأسطورة" الذي عرض منذ ما يقرب من 4 سنوات وحقق نجاحًا كبيرًا.

ويتعاون رمضان في "البرنس" مع المخرج محمد سامي الذي يعكف أيضًا على كتابة القصة، وأوضحت مصادر "البوابة" أن هناك اتجاهًا للاستعانة بالفنانة مي عمر زوجة المخرج في العمل، علمًا بأنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على الأبطال المشاركين في المسلسل.

وأوضحت المصادر أن رمضان لجأ إلى محمد سامي في مسلسله الجديد وذلك لاستثمار نجاحهما سويًا في مسلسل "الأسطورة" الذي فاق نجاحه كل الأعمال التي قدمها الفنان الشاب فيما بعد على صعيد الدراما والسينما.

وكان محمد رمضان قد شارك في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل "زلزال" وحقق نسب مشاهدة جيدة، وعلى صعيد السينما كانت آخر أعماله فيلم "الكنز 2".

يذكر أن الفنان المصري محمد رمضان نشط مؤخرًا في مجال الغناء إلى جانب التمثيل في السينما والتلفزيون، حيث قدم العديد من الأغاني على طريقة الفيديو كليب منها "إنساي" مع الفنان المغربي سعد لمجرد و"أنا الملك" و"نامبر وان" و"فيروس" و"القمر" و"عايزينها فوضى" وغيرها.