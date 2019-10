هل ستقاتل هيفاء وهبي من أجل حبها أم حياتها؟

الديفا اللبنانية "هيفاء وهبي" من تحضيرات فيلمها القادم "أشباح أوروبا" 🔥🔥🔥 @haifawehbe #هيفاء_وهبى #أشباح_أوروبا #لبنان #عرب #مشاهير #جديد #فيلم #قريبا #أكشن #قتال #ملكة_جمال_الكون #haifawehbe #lebanon🇱🇧 #lebanesesinger #actress #action #movie #soon

A post shared by البوابة (@albawabame) on Oct 15, 2019 at 2:00am PDT