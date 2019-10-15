هل ستقاتل هيفاء وهبي من أجل حبها أم حياتها؟

بات من المعلوم ان الديفا اللبنانية "هيفاء وهبي" تحضر لفيلمها الجديد "أشباح أوروبا" من إنتاج مدير أعمالها "محمد وزيري" في أول تجربة سينمائية له.

يشارك هيفاء البطولة الممثل المصري "أحمد الفيشاوي"،الممثلة "أروى جودة"، والممثل "مصطفى خاطر".

الديفا نشرت فيديو لها من تحضيرات الفيلم وكانت تتدرب على القتال مما أبهر جمهورها بسبب لياقتها التي ظهرت بها وزاد حماسهم للفيلم الجديد الذي أصبح مؤكدا انه سيصنف تحت فئة الأكشن وأن هيفاء ستقوم بدور مليء بالحركات القتالية.

لكن السؤال الذي يدور في عقل الجمهور، من أجل من ستقاتل هيفاء وهبي؟ وهل ستجمعها قصة حب مع أحمد الفيشاوي في الفيلم؟

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