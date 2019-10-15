ابنة أصالة نصري تدعم والدتها.. والأخيرة تزيد من الشكوك حول انفصالها عن زوجها!

نشرت ابنة الفنانة السورية أصالة نصري صورة لوالدتهاعلى حسابها الشخصي وأرفقتها بكلمات قد تبدو عادية للوهلة الأولى: "أمي هي العطاء المحبة التسامح الكرامة....هي المرأة الحديدية التي تصبر وتكافح وتعطي من دون مقابل..." لترد أصالة "شعورك يا روح ماماتك أنتي وأخواتك هوه اللي مخلي لدنيتي معنى".
هذه الكلمات التي ردت بها الفنانة زادت من علامات الاستفهام والتكهنات حول صحة الإشاعات التي تلاحق زواج أصالة وطارق منذ فترة، فقد أفادت بعض المصادر أن زواج أصالة من المخرج طارق العريان قد انتهى وأنهما انفصلا فعليًا نتيجة خيانة طارق لأصالة مع ممثلة شابة لم يتم الكشف عن هويتها.
هل إنفصلت "أصالة نصري" عن زوجها "طارق العريان"؟! أفادت بعض المصادر أن المطربة السورية "أصالة نصري" قد تطلقت من زوجها المخرج "طارق العريان" بسبب خيانته لها مع ممثلة شابة!!!! #اصالة_نصري #طارق_العريان #مصر #سوريا #عرب #مشاهير #جديد #طلاق #assala_nasri #tareqalarian #arab #celebrity #new #divorce
الحيرة والشك ما زالت ترافق الجمهور خصوصًا بعد الصمت من جانب الطرفيين وعدم تواجد طارق معها في حفل توزيع جوائز الترفيه الذي أقيم في الرياض.
يذكر ان أخر ألبوم لأصالة "في قربك" ما زال يحقق أرقام عالية في اليوتيوب وتطبيقات الأغاني.
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