محمد رمضان يستعد لطرح كليب (السلطان)

يطرح الفنان محمد رمضان آخر كليباته (السلطان) اليوم السبت، بعد الانتهاء من تصويره فى أحد قصور مراكش بدولة المغرب، من إخراج حسام الحسيني، الذي تعاون معه من قبل في ثلاث أغنيات كان آخرها (إنساي) مع المغني المغربي سعد لمجرد.

ويقول مطلع الأغنية: (العبد لله السلطان السلطان.. أنا عارف إن اسمي شاغل كل الحاقدين.. وحب الناس ده كنز حتى شوفوا المعجبين.. شايف إني رقم واحد أصلي وسط المحبوبين.. أصل النجاح ده رزق بعته رب العالمين.. كنت سامع كلامهم ومنفض مشغول مش فاضي).

وينتظر الفنان انتهاء تحضيرات مسلسله الجديد (البرنس) إنتاج سينرجي، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، والذي تدور أحداثه فى إطار شعبي اجتماعي، ويعكف محمد سامي على كتابة باقي الحلقات خلال الفترة المقبلة، وإعلان بدء التصوير المقرر له منتصف الشهر المقبل على أقصى تقدير.