محمد رمضان

انتقدت الفنانة المصرية انتصار في آخر مقابلاتها التلفزيونية الفنان محمد رمضان، وقالت أن "نمبر ون" هو عادل إمام ومن الشباب في السينما هم أحمد السقا وكريم عبد العزيز، وفي الغناء عمرو دياب، مطالبة رمضان أن يقفل فمه ويتوقف عن الحديث والمفاخرة بنفسه على الدوام.

وفي غضون ساعات قليلة، جاء الرد من النجم محمد رمضان والذي كان صادمًا للبعض، حيث أثبت أنه الـ"نمبر ون" ليس فقط في عالم الفن، بل أيضًا في أخلاقه وسعة صدره تجاه الآراء والأحكام التي تقال بحقه من قبل الفنانين أو الجمهور.

وفي التفاصيل، قام رمضان بنشر فيديو للفنانة انتصار برفقة أولادها وهي ترقص على أغنية "مافيا" وترك تعليقًا قال فيه: "الفنانة الجميلة انتصار وابنائها الجمال ربنا يحفظهم لها"، وذلك بعدما كانت قد صرحت وقالت له سابقًا :"اقفل بؤك أنت مش نمبر ون".

على الصعيد الفني، يعمل حاليًا الفنان محمد رمضان على تصوير مسلسل "زلزال" والذي من المقرر أن يشارك في السباق الرمضاني لعام 2019، وسيكون في جانبه من البطولة النسائية الفنانة العائدة من الاعتزال حلا شيحة في أول أعمالها.