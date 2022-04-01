محمد رمضان يكشف سر حقيبته في مسلسل (المشوار)

أجرى النجم محمد رمضان مداخلة هاتفية مع برنامج (مساء dmc) للحديث عن مسلسله الجديد (المشوار) المقرر عرضه في رمضان 2022.

كشف رمضان لغز الحقيبة التي ظهرت في البرومو، وتظهر معه في صوره الدعائية للمسلسل، موضحًا أنها تحمل شيئًا بالغ الأهمية لذا كان التركيز عليها، رافضا الإفصاح عن الأشياء الموجودة فى الشنطة.

وأشار محمد رمضان أن تصوير المسلسل لم ينتهي بعد، مؤكدا أن فريق العمل في سباق مع الزمن، خاصة أن مخرج العمل أستاذ محمد ياسين حريص على كل لقطة، وكأنهم يصورون فيلمًا سينمائيًا، الحركة فيه أبطأ كثيرًا من الأعمال الدرامية التي قدمها من قبل.

مسلسل (المشوار) هو التعاون الثاني بين محمد رمضان رمضان، والنجمة دينا الشربيني، التي شاركته منذ عدة سنوات فيلم (جواب اعتقال)، كما يعد التعاون الأول بينه والمخرج الكبير محمد ياسين.

و يشارك في بطولة مسلسل (المشوار) بجانب محمد رمضان ودينا الشربيني، عدد كبير من النجوم مثل، أحمد مجدي، وأحمد صفوت، وأحمد سعيد عبد الغني، وخالد أنور، وخالد كمال، وندى بسيوني، وكارولين خليل، ومحمد عز، وندا موسى، وثراء جبيل، ومحمود الليثي، وحنان يوسف، وسارة عبد الرحمن، ومحسن منصور، وسما إبراهيم، ومحسن منصور، وأحمد كمال، والمسلسل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.