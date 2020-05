محمد زيدان قام بشراء سيارتين من حسابه لـ فنانة لبنانية!

محمد زيدان اشترى سيارتين لفنانة لبنانية لما كان بينهم شغل 😀 بالرجوع لزمان، إشاعات كانت عن علاقة جمعتوا مع نيكول سابا على الرغم من نفي نيكول.. أما رزان إنتشر إلهم صور كثير مع بعض 😅 فكركم مين؟ #محمد_زيدان #نيكول_سابا #رزان_مغربي #لبنان #عرب #مشاهير #جديد #أخبار #ستايل #فن #جمال #شيخ_الحارة_والجريئة

A post shared by البوابة (@albawabame) on May 15, 2020 at 2:02pm PDT