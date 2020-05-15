محمد زيدان قام بشراء سيارتين من حسابه لـ فنانة لبنانية!

اللاعب المصري المعتزل "محمد زيدان" والذي كان ضيفاً على برنامج "شيخ الحارة والجريئة" من تقديم "إيناس الدغيدي" ما يزال حديث السوشال ميديا بسبب الأخبار المتداولة عن علاقته مع نجمة لبنانية.

وفي التفاصيل، واجه شيخ الحارة زيدان بـ "إيه أخبار المشهورة اللبنانية الي شرتيلها عربيتين وحده باللون الأحمر والتانية مع شوفير وباللون الفضي"!

زيدان أنكر الموضوع في البداية، ولكن عندما أوضح شيخ الحارة أن علاقة عمل جمعتهما بعد أن تعرفا غلى بعض عند الكوافير بدأ زيدان بتغير أقواله ليعلق "مش محتاجة أشتريلها" ضمن توتر كبير من جهته.

بالرجوع لـ تاريخ زيدان، ذُكر إسمه مع فنانتين من لبنان، الأولى "نيكول سابا" والثانية "رزان مغربي"، وموضوع نيكول أخذ ضجة كبيرة في وقتها رغم نفي الفنانة للخبر..

أما رزان مغربي فقد تواجدت معه على نفس الطائرة لتصوير حلقة من أحد براجها داخل الملعب وشارك كل منها العديد من الصور معاً..